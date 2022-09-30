Ayasofya Camisi'nin yeni imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Camisi Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.
PROF. DR. MEHMET EMİN KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Emin 1 Nisan 1963 tarihinde Van’da doğdu. Van İmam Hatip Lisesi'ndne mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde okudu. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 1992 yılında doktora yaptı. 2001 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak Öğretim Üyeliğine devam ederken 16 Şubat 2013 tarihinde Bursa İl Müftülüğüne atandı. TRT ve özel televizyon kanallarında program hazırlayıp sundu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay aynı zamanda tasavvuf müziği ile de ilgileniyor. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın işahi albümleri ve kitapları bulunuyor.
Prof. Dr. Mehmet Emin 1 Nisan 1963 tarihinde Van’da doğdu. Van İmam Hatip Lisesi'ndne mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde okudu. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 1992 yılında doktora yaptı. 2001 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak Öğretim Üyeliğine devam ederken 16 Şubat 2013 tarihinde Bursa İl Müftülüğüne atandı. TRT ve özel televizyon kanallarında program hazırlayıp sundu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay aynı zamanda tasavvuf müziği ile de ilgileniyor. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın işahi albümleri ve kitapları bulunuyor.
AYASOFYA CAMİSİ'NDE GÖREVLENDİRİLDİ
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.
Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.
Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.
Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.
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