Serkay Lay kimdir? Serkay Lay neden öldü?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:41

Samsun'nda yaşayan Serkan Lay hayatını kaybetti.

SERKAN LAY KİMDİR?

Serkan Lay, 1978 yılında doğdu. 44 yaşındaki Lay Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesidir.

SERKAN LAY NASIL ÖLDÜ?

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay'ın evinde tabancayla kendini vurduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN LAY'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Serkan Lay'ın cenazesi 1 Ekim 2022 tarihinde, öğle namazı sonrası Tekkeköy Aşağıçinik Çayleyik Cami'nden kaldırılacak.







