Nurol yöneticisi: ‘Yap-işlet-devret’te kur 12,50 TL'ye sabitlendi

14 Ocak 2022 Cuma, 19:20

Osman Gazi Köprüsü'nü yapan Otoyol A.Ş.'nin ortaklarından Nurol Holding'in Finans Departmanı Başkanı Kemahlı, "1 Ocak’ta köprü ve yol fiyatları 12,5 TL'den sabitlendiğini ifade ederek, uygulamadan şikayetçi oldu.

Kamahlı, “Biz kazandığımız Türk lirasını 17 küsür liradan dolara çevirebileceğiz. Bu çok büyük bir maliyet yatıyor” diye konuştu.

Kerim Kemahlı Bloomberg HT yayınına bağlanarak kurdaki dalgalanmanın faaliyet gösterdikleri sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Dövizdeki yükselişin cirolarını artırdığını söyleyen Kemahlı, “Faizlerin aynı seviyelerde devam etmesi lazım kurun aynı seviyede devam etmesi lazım. Tabi bu kur artışları o tarafta belli bir volatilite yaratıyor ve işleri zorlaştırıyor. Şunu söyleyebilirim kur artışı ciromuzu artırmıştır, Türk Lirası bazında ebittamızı da artırmıştır ama beni mutlu etti mi kurun 8’den 13’e gelmesi hayır etmedi. Kur farkı geliri yazıyoruz ama ona göre Döviz borçlarımız da var. Biz kendimizi olabildiğince pozisyonsuz tutmaya çalışıyoruz" dedi.

12,5 TL'DE SABİTLENMESİNDEN ŞİKAYETÇİ

Kendi otoyol projelerinin de diğer yap işlet devret projeleri gibi oynak kurdan olumsuz etkilendiğini söyleyerek, yap-işlet-devret modelinde köprü ve yol geçişlerinde doların 12,5 TL’ye sabitlenmesinden şikayetçi oldu:

Kemahlı şöyle konuştu:

Bir kere bu projeler, proje finansmanıyla yapıldı. Örneğin bizim projemizde 5 milyar dolarlık bir proje finansmanı aldık. Dolayısıyla gelir tarafında kur ile TL bazında gelirimiz artıyor olabilir ama dolar bazında gelirimiz esasen sabit kalıyor ve şu anda biz tüm gelirimizle borç servisi yapıyoruz. Ortada ödememiz gereken 5 milyar dolarlık bir finansman var ve bu borcu son üç yılda bu otoyolu işleterek 3,9 milyar dolara kadar da indirdik. Ancak bu son dönemdeki faiz artışları gelirimizin esasen düşmesine neden oldu. Bizim kurlarımız 1 Ocak’ta sabitleniyor ve 6 ay boyunca aynı Türk Lirası geliri kazanıyor bu projeler.

"KAZANDIĞIMIZ TÜRK LİRASINI 17 KÜSÜR LİRADAN DOLARA ÇEVİREBİLECEĞİZ"

