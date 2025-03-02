Nusaybin'de faciadan dönüldü... TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Nusaybin'de faciadan dönüldü... TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:27

Feci kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzeri, hastane kavşağında meydana geldi.

Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı TIR ile 47 H 0403 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Etiketler: #mardin #kaza

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