Nusaybin'de panik anları! Cami inşaatının iskelesi çöktü: 8 metreden düşen 2 işçi ağır yaralandı!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde cami inşaatının iskelesi çöktü, 8 metreden düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi’nde cami inşaatında çalışan isimleri öğrenilmeyen 2 işçi, kubbenin ahşap iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 8 metreden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kalasların arasından çıkarılıp ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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