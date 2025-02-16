O anlar kamerada: 3 sürücüye saldırdı!
Ümraniye’de park yeri yüzünden çıkan kavgada 3 kişi sürücüyü tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, 2 taraf arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi 1 araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Ümraniye #park yeri #saldırdı
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