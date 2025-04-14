O anlar kamerada: Avcılar’da park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı

Avcılar'da park halindeki 8 otomobile çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobilin araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada: Avcılar’da park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:48

Olay, 13 Nisan saat 03.30 sıralarında Denişköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park ettiği yerden çıkmaya çalışan 34 KYR 784 plakalı otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı.

Ardından manevrasına devam eden sürücü sokaktan çıkmak için park halindeki 7 araca daha çarptı. Olayın ardından sokaktan kaçan sürücü aracının plakasını düşürdü.

Gürültü üzerine sokağa çıkan araç sahipleri polis ekiplerine haber verdi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken otomobilin araçlara çarparak hasar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 


Etiketler: #Avcılar #trafik kazası

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