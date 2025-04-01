Parkta bıçaklanmış halde bulunan genç öldü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde parkta bıçaklanmış halde bulunan genç hayatını kaybetti.

Parkta bıçaklanmış halde bulunan genç öldü!
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:21

Büyük Atatürk Parkı'nda bir kişinin bıçaklanarak yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Suriye uyruklu Mahmut Müslüm (21) olduğu belirlenen yaralıyı ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mahmut Müslüm, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, parkta çıkan kavgada bıçaklandığını belirledikleri gencin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #Adana #park #ölü bulundu

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