O anlar kamerada... Belediye başkanı yurttaşı tartaklayıp yumrukladı!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:15

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:15

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada karşılaştığı emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.

Büyükkaya iddiaya göre, kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.

Çevredekiler araya girip Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atara tartakladı.

Yurttaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.