O anlar kamerada... Belediye başkanı yurttaşı tartaklayıp yumrukladı!
Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen Muhammet Büyükkaya’yı (70) tartaklayıp yumruk attı.
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada karşılaştığı emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.
Büyükkaya iddiaya göre, kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.
Çevredekiler araya girip Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atara tartakladı.
Yurttaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya haberleri Büyük Birlik Partisi haberleri Enver Aputkan haberleri kavga haberleri yumruk haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyükşehirlerde başa baş seçim
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- '30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için...'
- Özgür Özel'den 'anket' açıklaması!
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Öğretim görevlisi açığa alındı
- 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' kararı
- Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti