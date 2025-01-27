O anlar kamerada: Beykoz'da motosikletler çarpıştı!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:39

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:53

Kaza, Beykoz'da dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki motosikletine binen sürücü bir süre trafiği kontrol ederek bekledi.

Arkadan gelen minibüsün yavaş ilerlemesinden yararlanarak yola çıkan sürücünün kullandığı motosiklet, diğer şeritten gelen motosikletle çarpıştı.

Yola çıkan motosikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, diğer sürücü bir süre gittikten sonra yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki sürücünün de tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.