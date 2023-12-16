O anlar kamerada... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Sorgun'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:33
O anlar kamerada... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinin merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

SÜRÜCÜLER YARALANDI!

Edinile bilgiye göre; B.D. yönetimindeki 66 IN 855 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K.'nin kullandığı 06 AS 990 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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