O anlar kamerada: İstanbul'da bir şahıs kaçırdığı otobüsün önünü kesti

Mecidiyeköy’de otobüsü kaçıran yolcu, peşinden koşarak araca binmek istedi. Şoförün almaması üzerine otobüsün önünü kesen yolcu, uzun süre hareket etmesini engelledi. Yolcunun güçlükle uzaklaştırıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada: İstanbul'da bir şahıs kaçırdığı otobüsün önünü kesti
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İHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:49

 

Olay, Şişli Mecidiyeköy’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı.

Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı.

Bunu kabullemeyen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu.

Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen şahıs, bir süre sonra kaza yaşanmadan yoldan çekildi.

O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Etiketler: #Mecidiyeköy #otobüs

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