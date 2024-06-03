O anlar kamerada: Tornacı komşusunun işyerini kundakladı!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:07

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Torna atölyesi işleten Cenk E., henüz bilinmeyen nedenle e-ticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun işyerini yanıcı madde döküp, ateşe verdi.

Alevler kısa sürede işyerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk E., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekibinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredekiler tepki gösterdi.

Yurttaşlar Cenk E.’yi darbedip, elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale edebildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Cenk E.’yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. İki arazöz ve bir su tankıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında işyerinde bulunan bir kedi ve iki köpeğin şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi.