Beylikdüzü’nde otobüs kundaklama girişimi!

İstanbul Beylikdüzü’nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Yurttaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürülürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:19
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Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Yol kenarında park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi tarafından yakılmaya çalışıldı.

OTOBÜSÜ ATEŞE VERDİLER

Durumu fark eden yurttaşların müdahalesi ile otobüs söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 2 şüphelinin otobüsü yakmaya çalıştığı tespit edilirken şahıslar her yerde aranmaya başladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün yanına gelen şahısların, uzun bir süre ateş yakmaya çalıştıkları ve ardından otobüsü ateşe verdikleri anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kundaklama girişiminin nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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