O anlar kameraya yansıdı... Çay içerken sırtına yorgun mermi isabet etti!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:01

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:04

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'ta geçen hafta Pazar günü saat 18.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre; üç arkadaşıyla birlikte kafede çay içerken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi Hakan Mutlu'nun (47) sırtına isabet etti. Mutlu, acı içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"7-8 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Kendisine isabet eden mermiden önce 7-8 el silah sesi duyduğunu belirten Hakan Mutlu, şöyle konuştu:

"İlk başta bir şeyin beni ısırdığını sandım. Silah atışları poligonlarda yapılmalı. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmaması gerekir. Ben bu kadar ucuz kurtulabilirdim, ama başkaları için sonuçlar daha vahim olabilirdi. Lütfen, silahlarla havaya ateş etmeyin. Bu basit bir mesele değil. Videoda gözüktüğü gibi hafif eğik duruyordum dik dursaydım zaten şu an daha büyük sorunlarla uğraşıyordum.

Belki de hayatta olmayacaktım. Şu an konuşabiliyorum belki ama vücudumda ki ağrıları anlatamam. 2 gündür geçmeyen bir ateş ve kemik ağrıları var. Lütfen, havaya atış yapmasınlar. Poligonlara gitsinler, kontrollü ve güvenli yerlerde yapılmasına dikkat edelim."

"BALKONA BİLE ÇIKAMAZ HALE GELDİK"

Mutlu’nun annesi Yıldız Mutlu (65) ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyorum. Artık yeter, silah seslerinden dolayı balkona bile çıkamaz hale geldik. Canımızı, sevdiklerimizi kimlere emanet edeceğiz. Kör kurşun nedeniyle oğlum az kalsın hayatını kaybediyordu. Bu olaylara bir son verilsin artık. Hâlâ şoktayım ve kendimi toparlayamıyorum. Biricik oğluma bir şey olsaydı ne yapardım."