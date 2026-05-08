O anlar kameraya yansıdı... Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı

8.05.2026 11:32:00
DHA
Osmaniye’de nefes borusuna mısır kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

7 Ocak İlkokulu’nda yaşanan olayda, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan bir öğrencinin nefes borusuna yediği mısır kaçtı. Nefes alamayan öğrenci fenalaşınca durumu fark eden sınıf öğretmeni Ayşe Dinç, öğrenciye vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı.

Yapılan müdahalenin ardından öğrencinin nefes borusuna kaçan mısır parçası çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Yaşanan panik dolu anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

"DOĞRU MÜDAHALE YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ VE HAYAT KURTARIYOR"

Öğretmen Ayşe Dinç, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde doğru müdahaleyi yaptığını belirterek, “Bahçe nöbetim sırasında bir öğrencimin boğazını tutup bana doğru gelmeye ve nefes almamaya başladığını fark ettim. Daha önce almış olduğum ilk yardım eğitimleri sayesinde aklıma Heimlich manevrası geldi ve hemen uygulamaya başladım. Bu sayede, öğrencimin boğazındaki yabancı cisim dışarı çıktı. Öğrenci yavaş yavaş nefes almaya ve kendine gelmeye başladı. Bu tür durumlarda soğukkanlı davranıp zamanında ve doğru müdahale yapmak çok önemli ve hayat kurtarıyor. Bu nedenle herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. En büyük sevincimiz öğrencimizin yeniden sağlığına kavuşmuş olmasıdır” dedi.

Boğazına şeker kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, teneffüs sırasında boğazına yiyecek kaçan 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan, nöbetçi öğretmeninin zamanında müdahalesiyle mutlak bir facianın eşiğinden döndü. O anlar okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrasıyla kurtardı Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan kız çocuğu, restoran çalışanının zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Annenin panik içinde yardım aradığı o anlarda garsonun uyguladığı Heimlich manevrası, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Nefes borusuna şeker kaçan Mina'yı, hemşire Heimlich manevrasıyla kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinde hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki Mina Gül, hemşire Melek Bulut tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.