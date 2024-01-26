O anlar kameraya yansıdı... Pendik'te pil üretim atölyesinde patlama!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:43

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde saat 13.30 sıralarında patlama meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ!

İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar tahliye edildi.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde olan bir araç zarar gördü. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda aracı hasar gören Kenan Özcan, "Araba yanıyor dediler, ben de atladım geldim" dedi.