Seyir halindeki otobüste kavga... Görüntüler ortaya çıktı!
Sultanbeyli’de bir otobüste 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli’de seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi.
Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Göz Atın
Görüntülerde kadınların kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor. Birbirlerine küfürler savuran 2 kadını otobüste bulunan bazı yurttaşların ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor.
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