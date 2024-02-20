Seyir halindeki otobüste kavga... Görüntüler ortaya çıktı!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:49

Sultanbeyli’de seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi.

Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadınların kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor. Birbirlerine küfürler savuran 2 kadını otobüste bulunan bazı yurttaşların ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor.



