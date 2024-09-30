Üç ayrı noktada hortum çıktı: Keyiflerine ara vermediler

Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:40

Güncelleme: 30.09.2024 - 20:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya Körfezi'nde gerçekleşeceğini ön gördüğü fırtına, Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İncekum plajında saat 18.15 sularında denizde üç ayrı hortum meydana geldi.

Hortumun çıkmasına aldırış etmeyen bazı kişiler ise denizde yüzmeye devam etti. Denizin açıklarında meydana gelen hortumlardan biri kısa süre sonra gözden kayboldu.

Yurt dışında yaşayan ve tatil için Alanya'ya gelen İlhan Balıkçı, denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonu ile kayıt altına almaktan geri kalmadı.