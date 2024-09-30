Üç ayrı noktada hortum çıktı: Keyiflerine ara vermediler
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum çıktı. O an bazı yurttaşlar deniz keyfi yapmaya devam ederken, kıyıya oldukça uzak noktada çıkan hortumlardan biri ise etkisini saniyeler içerisinde kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya Körfezi'nde gerçekleşeceğini ön gördüğü fırtına, Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İncekum plajında saat 18.15 sularında denizde üç ayrı hortum meydana geldi.
Hortumun çıkmasına aldırış etmeyen bazı kişiler ise denizde yüzmeye devam etti. Denizin açıklarında meydana gelen hortumlardan biri kısa süre sonra gözden kayboldu.
Yurt dışında yaşayan ve tatil için Alanya'ya gelen İlhan Balıkçı, denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonu ile kayıt altına almaktan geri kalmadı.
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