O ilçede eğitime 'kar' engeli!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 23.02.2025 - 11:51

İnebolu Kaymakamlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.