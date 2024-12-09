O ilde sağlık skandalı! Hepsi imha edildi: Tam 3 bin 812 kilogram...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ele geçirilen bozuk 3 bin 812 kilogram sakatat imha edildi.

O ilde sağlık skandalı! Hepsi imha edildi: Tam 3 bin 812 kilogram...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:35

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Aramada bozuk olduğu tespit edilen 3 bin 812 kilo sakatat ele geçirildi. El konulan sakatatlar imha edildi.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Para cezası kesilen sakatat sahibine yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Şanlıurfa’da bir kadın ''şüpheli'' şekilde öldü… Eşi üç ay sonra adli kontrolle serbest bırakıldı, Savcılığın itirazı reddedildi

Şanlıurfa’da bir kadın ''şüpheli'' şekilde öldü… Eşi üç ay sonra adli kontrolle serbest bırakıldı, Savcılığın itirazı reddedildi
Vali açıkladı... Şanlıurfa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı

Vali açıkladı... Şanlıurfa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler