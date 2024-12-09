O ilde sağlık skandalı! Hepsi imha edildi: Tam 3 bin 812 kilogram...
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ele geçirilen bozuk 3 bin 812 kilogram sakatat imha edildi.
Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Aramada bozuk olduğu tespit edilen 3 bin 812 kilo sakatat ele geçirildi. El konulan sakatatlar imha edildi.
YASAL İŞLEM YAPILDI
Para cezası kesilen sakatat sahibine yasal işlem yapıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa
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