O ilde sağlık skandalı! Hepsi imha edildi: Tam 3 bin 812 kilogram...

Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:35

Güncelleme: 09.12.2024 - 15:37

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Aramada bozuk olduğu tespit edilen 3 bin 812 kilo sakatat ele geçirildi. El konulan sakatatlar imha edildi.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Para cezası kesilen sakatat sahibine yasal işlem yapıldı.