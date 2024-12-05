Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayda ruhsatsız silah ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:27

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 merminin ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

 

 


Etiketler: #ruhsatsız tabanca #silah kaçakçılığı #Şanlıurfa

İlgili Haberler

Kahvehanede silahlı kavga: Saldırgan kaçtı

Kahvehanede silahlı kavga: Saldırgan kaçtı
5 kurşun isabet etti: Avcılar'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı!

5 kurşun isabet etti: Avcılar'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kaçak silah ve tefecilik operasyonu: Interpol'ün aradığı şahıs yakalandı

Antalya'da kaçak silah ve tefecilik operasyonu: Interpol'ün aradığı şahıs yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler