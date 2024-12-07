Vali açıkladı... Şanlıurfa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Vali açıkladı... Şanlıurfa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:43

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 4 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.


Etiketler: #uyuşturucu #Şanlıurfa

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