O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: Tam 2,8 ton...
İzmir'in Konak ilçesinde kaçak ve bozuk 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçedeki bir depoda tüketilmeye uygun olmayan ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
HEPSİNE EL KONULDU
Depodaki denetimde bulunan, kaçak ve bozulmuş 2,8 ton kırmızı et ile 1 ton balığa el konuldu. Depo mühürlendi, işletmeye 336 bin 902 lira ceza uygulandı.
İşletmeye dil balığının av yasağı zamanında işletmede bulundurulduğu gerekçesiyle de 37 bin 770 lira ceza kesildi.
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