O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 16:31

Güncelleme: 06.07.2024 - 16:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.