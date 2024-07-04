Sıcaklık düşecek... İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Yağmur kaç gün sürecek?

Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:19

Güncelleme: 04.07.2024 - 17:19

İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, yerini sağanak yağışa bırakıyor. Afet Koordinasyon Merkezi, megakent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu uyarı, tahmin edilen meteorolojik hadisenin olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, bugün yurdun bir bölümünde merkezi Doğu Karadeniz ve Ukrayna'ya uzanan, diğer yandan da Sivas ile Ankara'yı içine alan alçak basınç merkezli sistemin etkili olduğunu belirtti. Özdemir, "Bu sistemin rüzgârları kuzeyli olarak İstanbul’un üzerinde bulunuyor. Ayrıca bu sistemin bir kısmı Akdeniz'den yukarı doğru çıkıyor. Örneğin, Antalya ve Konya çevresinde güneyli rüzgârlar görülüyor. Özetle karayel ile güneyli rüzgârlar Marmara Bölgesi üzerinde buluştu ya da birleşti diyebiliriz" dedi.

"MARMARA VE EGE YAYIŞLARA TESLİM OLACAK"

"Güneyden gelen sıcak hava, kuzeyden gelen serin havayla birleştiği için bu durum gök gürültülü sağanak yağışı körüklüyor" diyen Dr. Özdemir, "Marmara ve Ege Bölgesi sağanak yağışa teslim olacak gibi görünüyor. Bu sistem doğuya doğru kaydıkça İstanbul için yağış uyarısı daha da artabilir. Ancak İstanbul’un büyük bir metropol olması ve ısı adalarının oluşması bu yağışların yerel düzeyde kalmasına da neden olabilir. Yani bazı ilçelerde yağmur çok fazla görülürken bazı ilçelerde hava sadece kapalı olarak kendini gösterebilir" şeklinde konuştu.

“Bu sağanak yağışlar sele de neden olabilir. Ayrıca kuvvetli sağanak yağışlar dolu oluşumunu da artırabilir” diyen Dr. Özdemir, “Genel olarak yağmur bugün devam edecek. Yarın sabah ise Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde ise yağmur şehri terk etmiş olacak gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

"GECELERİ SICAKLIKLAR DÜŞECEK"

Yağmurun oluştuğu saatlerde sıcaklıkta düşüş olacağına dikkat çeken Dr. Özdemir, "Yağmurun görüldüğü zamanlarda sıcaklık 2-3 derece düşecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık genel olarak 26-27 derece olacak. Gece ise 22 derecelere kadar gerileyecek" dedi.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sağanakla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı:

"Hâlihazırda Beykoz ve Şile ilçemizde görülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun gün boyu Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla etkili olmaya devam edeceği, akşam saatlerinden itibaren tekrar etkisini artıracağı tahmin edilmektedir. Cuma öğle saatlerine kadar görülecek yağışların Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri ile Avrupa Yakası kuzey ilçelerinde kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."