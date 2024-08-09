Ödemiş maden tehdidi altında

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

İzmir’in tarihsel, doğal, kültürel ve sanatsal zenginliğiyle öne çıkan ilçesi Ödemiş’in Bademli köyü maden tehdidi altında. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Bademli’nin yanı sıra ilçenin Küçükören, Küre ve Hamam köyleri arasındaki alanda dört farklı noktada yatay ve dikey sondaj işlemlerine başladı.

Altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi ağır madenlerin yer aldığı 4. grup maden kaynağı aranan sondaj çalışmaları sonucunda maden sahası ihaleye açılacak.

Maden sahasının etrafının, doğal su kaynaklarının yanı sıra bölgenin ana geçim kaynağı olan ceviz, kestane, kiraz ve erik ağaçlarıyla kaplı olduğunu aktaran Küçükmenderes Havzası Koza-Der Hareketi Derneği, topladıkları 650 dilekçeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve MTA Ege Bölge Müdürlüğü’ne iletti.

TAŞLI: SULAR KİRLENECEK

Küçükmenderes Havzası Koza-Der Hareketi Derneği Yönetim Kurulu’ndan Mehmet Taşlı, “Hem orman, su kaynakları, tarımsal ve kültürel alan hem de kaliteli üretimin olduğu bir bölge. Buralarda arama çalışmaları nedeniyle bile olsa bir faaliyetin yapılması doğal dengeyi bozar. Yani sadece maden işletmelerinin açılması değil. Zaten ÇED kanunları ‘Çevreye zarar veren tesisler, tarım havzaları, ormanlar, koruma alanları, su havzaları, kültür-tabiat varlıklarının bulunduğu yerler ve yerleşimlerin yakınlarında faaliyet yapamaz’, hatta ‘Yakınlarına bile yapılamaz’ der. Bu maddeye dayandırarak zaten bu çalışmaların burada boşuna olduğunu ve zararlı olduğunu dile getirerek Çevre Şehircilik Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verdik” diye konuştu.

MAHMUTÇAOĞLU: BURADA 4 MEVSİM ÜRETİM YAPILIYOR

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Sadeddin Mahmutçaoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü’nden emekli Hasan Aydın Bilgin, Ödemiş Bademli Eğitim Kültür Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Bader) Başkanı Hüseyin Döner, Bademli Mahallesi Muhtarı Sema Emine Özbaş, Bademli eski belediye başkanlarından Selçuk Bilgi ve Selahattin Kundak ile mahalle sakinleri sondaj alanına giderek MTA’nın yetkilileri ile bir araya geldiler.

Yapılan toplantı sonrası Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Sadeddin Mahmutçaoğlu, “Takipçisi olacağız. Bu bölge yılın dört mevsimi üretim yapılan yerler olduğu gibi Bademli Mahallesi ayrıca Türkiye’nin önemli derecede fidan ihtiyacını karşılayan merkezlerden biridir. Burada üretilen her ürünün yetişmesi ve gelecek nesil gençlerimize de iyi bir gelecek bırakma konusunda kuşkusuz en büyük etkende tarımdır. Ve buna bağlı üretimdir. Burada değerli maden gibi etkenler söz konusu olursa burada ne tarım kalır ne de üretim” diye konuştu.

KUNDAK: BADEMLİ İLİÇ GİBİ OLMASIN

Bademli Belediyesi eski başkanlarından Selahattin Kundak da “Mahallemizin İliç ilçesi gibi olmasını istemiyoruz. Doğal kaynak suları, tertemiz havası, yeşilin 7 tonu olan doğası, çalışkan ve üretken, güler yüzlü insanları ile her yeri cennet olan Bademlimizin yok olmasını istemiyoruz. Her türlü girişimlere karşı Bademli halkı olarak tek yumruk oluruz. Bizler eski yıllarda burada belediye başkanlığı yapmış biri olarak gelecek nesillerimize güzel bir tarım ve üretim olarak miras bırakmak istiyoruz. Onun için de bu konuyu gün gün takip ederek mahallemizi etkileyecek en ufak bir çalışmaya asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİLGİ: BAŞKA BİR BADEMLİ YOK

Eski belediye başkanlarından Şelçuk Bilgi ise “Maden gibi etkenlere karşı dik duruşumuzu bir kez daha vurguladık. Mahalle halkı olarak Türkiye’nin fidan ihtiyacını karşılayan önemli üretim merkezlerinden biriyiz. Bugün tek bir fikiriz; maden ocağına bugün de yarın da her zaman ‘Hayır’ diyoruz” dedi.