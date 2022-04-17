Ödemiş’te minibüs devrildi: 11 yaralı
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, dere yatağına devrilen panelvan minibüs içinde bulunan 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi istikametinden Ödemiş istikametine giden Fatih Günaydın (23) yönetimindeki 06 BE 433 plakalı panelvan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karayolu yanındaki dere yatağına devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kaza sonrası yoldan kazayı gören yurttaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan 11 yaralının tedavileri Tire Devlet Hastanesi ve Ödemiş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
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