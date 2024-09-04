ODTÜ birincisinin konuşması sosyal medyaya damga vurdu: 'Bilim, öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir'
ODTÜ mezuniyetinde konuşan okul birincisi Ali Yıldız'ın sözleri beğeni topladı. Konuşma sosyal medyada da gündem oldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2023- 2024 Akademik Yılı Diploma Töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Mezunlar ile tribünlerdeki veliler, geçen ay AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verşan Kök'ün yerine atadığı Ahmet Yozgatlıgil'i protesto etti.
Yozgatlıgil’in konuşması ıslıklarla kesildi ve öğrenciler rektöre sırtını döndü.
Rektörden sonra sahneye çıkan okul birincisi Ali Yıldız'ın konuşması büyük beğeni topladı.
"BİLİM, BAHAR ŞENLİKLERİNİ İPTAL ETMEK DEĞİLDİR"
Sosyal medyada da gündem olan Ali Yıldız, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bilim, Kavaklık'ta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Bilim, fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Bilim, ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir. Bilim, öğrencilerin derslerden nefes almaya fırsat bulduğu tek etkinlik olan bahar şenliklerini, sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir. Bilim karşılaştığı ilk kriz anında öğrencilerle olan bütün diyalogu bitirmek, sonra da hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir."
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