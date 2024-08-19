Rektör atamalarına ilk tepki ODTÜ'den: 'AKP kendi politikalarını örgütlemeyi hedefliyor'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 21:52

Güncelleme: 19.08.2024 - 21:54

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle 16 Ağustos'ta 13 üniversiteye rektör atandı. Yeni atanan rektörlere ilk tepki ise 13 üniversite arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinden geldi.

ODTÜ'de iki dönemdir rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün yerine Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. Atanmış rektörü protesto eden öğrenciler bugün 20.00'de yerleşke içerisinde yer alan doğu yurtlar bölgesinde toplandı.

ODTÜ Öğrencileri imzalı "Atanmış rektörler istifa etsin, rektör seçimleri yapılsın. Demokratik, özerk üniversiteleri mücadelemizle kazanacağız" yazılı ana pankartın arkasında kortej oluşturan öğrenciler, yurtlar bölgesini iki kere turladı.

Tur sırasında sık sık "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz", "Ne sermaye ne rektör, ODTÜ bizimdir", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları atıldı. Yurtlarda kalan öğrenciler ise yürüyen sıra arkadaşlarına odalarının ışıklarını açıp kapayarak destek verdi. Ayrıca öğrencilerin elinde "Atanarak gelen direnişle gider", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Atanmış istifa" ve "Atanmışlara yer yok" yazılı dövizler dikkat çekti.

“ATANMIŞ REKTÖRLERİ BİLİYORUZ”

Öğrenciler yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni rektör Yozgatlıgil'in ODTÜ kamuoyunda "tanındığının" belirtildiği açıklamada "Yozgatlıgil, 2018'de makamından onur yürüyüşüne katılan öğrencilerin fotoğraflarını fişlemek için çekerken yakalanan bir rektör yardımcısı ve danışmanı. Yozgatlıgil, AKP'nin ve sermayenin politikalarını ODTÜ'de sürdürmek için biçilmiş kaftan. Bizler Verşan Kök döneminden de çok iyi biliyoruz ki atanmış rektörler için yönetici pozisyonlarda oturdukları bütün kurum ve şirketlerin çıkarları bizlerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin üstündedir. Atanmış rektör bizler için; nitelikli yurt, yemekhane, ulaşım talepleriyle, insanca yaşamak için bir araya geldiğimizde açılan soruşturmalar, polis saldırıları, baskılar, yasaklar, öğrencinin isteği çıkarı gözetilmeden fonlanan ve yapılan projeler, akademisyenlere kadro tehdidi demek" ifadeleri kullanıldı.

“GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZDİR”

Öğrenciler, rektör atanmalarının siyasi iktidarın bilinçli bir politikası olduğunun altını çizerek "İktidarın üniversitelerdeki uzantısı olan atanmış rektörler, iktidarın politikalarını dayatarak yaşamımızı daraltıyor. AKP iktidarının İTÜ'den Hacettepe'ye atadığı yeni rektör profilleri gösteriyor ki AKP daha çok kampüslerin içerisinde olmayı, kendi politikalarını üniversitelerde daha hızlı örgütlemeyi hedefliyor. AKP, üniversiteleri arka bahçesi haline getirme hedefine hız kazandırıyor. Ancak bizler bir araya geldiğimiz alanları daraltan; mezuniyetimizi, şenliğimizi yasaklayan, topluluk etkinliklerini içi boş bahanelerle iptal eden, temel ihtiyaçlarımıza bütçe ayırmayan iktidarın kampüslerdeki uzantısı olarak hareket eden atanmış rektörlerin bir yenisini daha istemiyoruz. Üniversitelere saldırılar artarken sadece ODTÜ'de değil diğer birçok üniversitede de rektör atamaları gerçekleşirken bizler biliyoruz ki gücümüz birlikteliğimizdir. Bizim yerimize karar veren atanmışlara karşı ODTÜ'yü, ODTÜ bileşenlerinin yönetmesi gerektiğini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

EYLEM ÇAĞRISI

"Bugün atanmışların karşısında biz buradayız demek, Ahmet Yozgatlıgil istifa demek ve demokratik özerk üniversite talebimizi yükseltmek için bir araya geldik" denilen açıklama, yeni bir eylem çağrısıyla sonlandı. Buna göre öğrenciler 21 Ağustos saat 15.00'te Rektörlük önünde, "AKP ve sermayenin çıkarları doğrultusunda bizim adımıza alınan bütün kararların karşısında kendi sözümüzü söyleyebildiğimiz üniversiteleri hep beraber inşa edebilmek için" toplanacak.