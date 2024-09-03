ODTÜ’lülerden protestolu mezuniyet: Törende yeni rektör yuhalandı!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 21:18

Güncelleme: 03.09.2024 - 21:18

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreni bugün 18.00’de Devrim Stadyumu’nda başladı. Rektör ve akademik personelin öncülük ettiği kortej, geleneksel olarak mezunların pankartlı yürüyüşleriyle devam etti.

Öğrencilerin taşıdıkları pankartlarda; Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı etki bırakan 6 Şubat depreminden Meclis'ten geçirilen Hayvan Hakları Yasası'na, atanmış rektörlerden ekonomik krize kadar ülke gündeminin izleri görüldü.

DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Törenin ilerleyen saatlerinde hava karardığı için öğrencilerin taşıdığı pankartlar velilerin oturduğu tribünlerden görünmedi. Öğrencilerin yakınları, "ışıkları aç" sloganları eşliğinde açılmayan ışıkları ıslıkladı.

Pankartların okunmamasına karşın ışıklar dakikalarca açılmadı. Törende taşınan pankartlardan öne çıkanlar şöyle:

. Sokakları ne kadar karanlık, ekmeği ne kadar bayat yapsanız da gideceğimiz hiçbir ülke buradan güzel değil. Döneceğiz.

. Geçmişin enkazında yeni bir gelecek inşa edeceğiz

. Sınır sizin, toprak bizim; rant sizin, orman bizim; yasaklar sizin, Devrim bizimdir

. Sokakta katliam, herkeste ölüm sessizliği var. Susmak baskının zaferidir, ayağa kalk

. Bu pankarta erişim yalnızca VPN ile sağlanmaktadır

. Cumhuriyeti her şeye rağmen bilimle yücelteceğiz

. Deprem öldürmez, rant ve talan öldürür

. Bilimle yükselmeyi hedeflerken ihmallerin altında kaldık

. Deprem sarsar, cehalet yıkar

. Hâlâ enflasyonu düşürecek programı bulamadık

. Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler

. Daha iki sene Milli Eğitim Akademisi var

. Bu pankart tasarruf tedbirleri kapsamında kısaltılmıştır

. Sen parmak ucunda yürüme, bırak atanmış rektörler uyansın

. Bu okulu nasıl bitirdiysek düzeni de öyle bitireceğiz

ATANMIŞ REKTÖRE PROTESTO

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla rektörlük koltuğuna oturan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, rektör olarak ilk kez öğrencilerin karşısına çıktı. Törende konuşma yapmak isteyen Yozgatlıgil, öğrencilerin yoğun protestolarıyla karşılaştı. Sık sık “Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Atanmış değil seçilmiş rektör”, “Ne iktidar ne rektör, ODTÜ bizimdir” sloganlarını atan öğrenciler, Yozgatlıgil’in konuşmasını yuhaladı.

Mezun öğrenciler ise Yozgatlıgil'i, kürsüye sırtlarını dönerek protesto ettiler. Protestolara karşın kürsüden inmeyen Yozgatlıgil'in konuşması; ıslıklar, yuhamalar ve "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz" sesleri yüzünden tribünlerden duyulmadı. Ayrıca, Rektör Yozgatlıgil hâlâ sahnedeyken yalnızca sahnenin elektrikleri kesildi.

Sahneden inmeden bekleyen Yozgatlıgil, elektrik sorununun çözülmesinin ardından konuşmasını, öğrenciler ise protestolarını sürdürdü. Geçen sene yapılan mezuniyet töreninde de eski Rektör Prof. Dr. Verşan Kök’ün konuşması yuhalama seslerinden duyulmamış, Kök konuşmasını bitiremeden sahneden inmişti. Ayrıca, tribünlerden mezun olan arkadaşlarına desteğe gelen öğrencilerin; “Ne iktidar ne rektör, ODTÜ bizimdir”, "Atanarak gelen direnişle gider" pankartlarını açtıkları görüldü.