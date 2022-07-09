ODTÜ, kendi mezuniyet törenini yapacak

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

ODTÜ Rektörlüğü’nün, her yıl Devrim Stadı’nda yapılan, siyasi ve mizah içerikli pankartlarıyla bilinen mezuniyet törenini bu yıl yapmama kararı alması hem öğrencilerin hem de ailelerinin tepkisini çekti.

Rektörlük, bu yıl “protestolar ve güvenlik” gerekçesiyle Devrim’de tören olmayacağını, bölümlerin törenleri kendilerinin organize edeceğini açıkladı. Karar öncesi bölümlerle görüşüldüğü ancak “bölüm ve akademisyenlerin, buna karşı çıktığı, Devrim’de yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği” öğrenildi. Karara tepki gösteren topluluklar da Devrim’de alternatif mezuniyet töreni için çalışmalara başladı.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

ODTÜ Mezunlar Derneği, karara ilişkin “Siz gelmeden de vardık, gittiğinizde de burada olacağız. Mezuniyetin yeri Devrim Stadyumu’dur” açıklaması yaparken bu yıl mezun olacak öğrenciler ise Cumhuriyet’e konuştu. Öğrenciler şunları söyledi:

E.G.: Her ODTÜ’lü okula girdiği ilk andan itibaren Devrim’deki geleneksel mezuniyet töreniyle okuluna veda etmenin hayalini kurar. Geçen sene pandemi, bu sene ise siyasi olaylar gerekçe gösterilerek bu köklü geleneğin altı oyulmaya çalışılıyor. Mezuniyet sevincini paylaşmak isteyen aileler de mağdur. Mezuniyet Devrim’de olur, bölüm törenlerine katılmayı düşünmüyorum.

O.K.: Sırf öğrencilerin tepkisiyle yüzleşmek istemedikleri için bahanelerle Devrim yerine bölümlerde yapmaya çalışmaları, okulun kültürünün önemli bir olayını bitirmeleri gerçekten üzücü ve kabul edilemez.

B.E.: Amfide oturup ders dinlediğim ilk andan itibaren hayalini kurduğum mezuniyet töreni, bu sene de çeşitli bahanelerle iptal ediliyor. ODTÜ’yü ODTÜ yapan güzellikler adım adım yok ediliyor. ODTÜ kültürüyle yetişen bir genç olarak alınan bu iptal kararını kabul etmiyorum. Mezuniyet töreni Devrim’de olur.