ODTÜ’de öğrencilere çok sert polis müdahalesi! 'Sanki düşmanla savaşıyorlar'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:35

Güncelleme: 20.03.2025 - 23:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki gündür gözaltında tutulmasına tepki gösteren ODTÜ, Bilkent ve Hacettepeli öğrenciler ODTÜ'de yürümek isterken polisin müdahelesiyle karşılaştı.

ODTÜ'de öğrenci eylemini kolluk kuvvetleri sert müdahalelerle bastırmaya çalışıyor. Polislerin, öğrencileri dağıtmak için plastik mermi kullandığı iddia edildi.

Öğrencilerden edinilen bilgilere göre; bu sabah Ankara Üniversitesi'nde yapılan biber gazı müdahalesinden daha ağır bir biber gazı müdahalesi yapıldı.

Öğrenciler müdahaleleri, "Polisler, karşılarında öğrenciler değil de düşman varmış gibi saldırıyor. Sanki bir düşmanla savaşıyor" ifadeleriyle tanımladı.

CHP'li Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerle polisin karşı karşıya geldiği anları paylaştı.

Başarır'ın polis amiriyle görüşmek istemesi karşılık bulmadı. Başarır, paylaşımında, "ODTÜ’deyiz! Bu ülkeye bu rezaleti yaşatanı da, o emri veren zorbayı da biliyoruz! Korkaklar kaybedecek, halk kazanacak!" dedi.