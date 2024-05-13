ODTÜ’de ‘şenlik’ soruşturması: Öğrencilere iki farklı soruşturma açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) şenlik için yapılan eylemlere katılan öğrencilere iki farklı soruşturma açıldı.

Eylül Barut
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:26
ODTÜ’de ‘şenlik’ soruşturması: Öğrencilere iki farklı soruşturma açıldı
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ODTÜ öğrencileri, geleneksel 35. Bahar Şenliği’nde Devrim Stadyumu’nda her zaman kurulan sahneyi yasaklayan kayyum rektörlerine karşı eylemdeydi. 

10 gün boyunca Rektörlük binası önünde kalan ve farklı zamanlarda yürüyüşler gerçekleştiren öğrencilere dün soruşturmalar açılmaya başlandı. Soruşturmaların 18 Nisan ve 24 Nisan - 05 Mayıs olarak ayrılması dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre toplamda 96 öğrenciye soruşturma açıldı. 

‘1 HAFTA VEYA 1 AY’ 

İlk olarak 18 Nisan tarihinde gerçekleşen yürüyüş sebebiyle 20 öğrenciye soruşturma açıldığı öğrenildi. Öğrencilere iletilen metinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” maddesi gerekçe olarak gösterildi. 

Bu madde kapsamında öğrencilere 1 hafta ila 1 ay arası uzaklaştırma talebiyle soruşturma açıldı.

‘HİZMET ENGELLEYİCİ EYLEMLER’

İlk grubun da büyük çoğunluğunun içerisinde olduğu 76 kişiye ise 24 Nisan - 05 Mayıs arasında rektörlük binası önünde çadırda kalarak eylemlilik gösterdikleri gerekçesiyle başka bir soruşturma açıldı. 

Bu metine ise ilk metinde bahsedilen suça ek olarak “Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak” maddesi eklendi. Bu doğrultuda bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası öngörüldüğü belirtildi. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde savunmalarını yapacaklar.


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