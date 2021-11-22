ODTÜ’de usulsüz atama: Rektörün yetkisini, yardımcısı kullandı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), 2019’da açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Rezervuar kadrosuna yerleşen M.O.D.’nin “hukuka aykırı” bir şekilde yerleştiği iddiasına ilişkin açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi söz konusu işlemin iptaline karar verdi. Kadroya yerleşemeyen akademisyen Tuna Eren’in başvurusunu değerlendiren mahkeme, karar gerekçesinde rektörün atama yetkisinin rektör tarafından kullanılması gerektiğine dikkat çekerek işlemin rektör yardımcısı tarafından yapıldığı için “hukuka aykırı” olduğunu vurguladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da atamaya ilişkin dekan ve ilgililer hakkında disiplin soruşturması yapılmasını talep etmişti.

ODTÜ, 3 Nisan 2019’da, mühendislik fakültesinde petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, Rezervuar alanında doktor öğretim üyesi için kadro ilanı vermişti. Kadroya M.O.D. isimli akademisyenin yerleşmesi üzerine ilana başvurup yerleşemeyen akademisyen Tuna Eren, reddedilmesine ilişkin kararın “hukuka aykırı” olduğu iddiasıyla YÖK’e ve yargıya başvurmuştu. Cumhuriyet, YÖK’ün, jüri üyelerinin atama yönetmeliğine uygun oluşturulmadığı kaanatine varıp “mühendislik fakültesi dekanlığı tarafından gerekli jüri üyelerinin belirlenebilmesinde mevzuata aykırı işlem yapılması nedeniyle fakültenin dekanı ve sorumluluğu tespit edilecek diğer ilgililer hakkında disiplin soruşturma yapılmasını” istemesini geçen haziran ayında gündeme getirmişti. Eren’in yargıya başvurusu ise Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce reddedilmişti. Eren’in karara itirazını değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

‘REKTÖRÜN İŞİNİ YARDIMCISI YAPTI’

Kararın gerekçesinde, rektöre verilen atama yetkisinin devredilebileceğine yönelik yasada bir hüküm bulunmadığı vurgulanarak “Bu yetkinin bizzat rektör tarafından kullanılması göz önüne alındığında diğer adayın atamasının uygun bulunmasına yönelik işlemin rektör yardımcısı tarafından kullanıldığı görülmekle uyuşmazlık konusu kadroya yapılan atamada bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. Gerekçenin devamında da şunlara yer verildi: “Rektör tarafından her aday için değerlendirme yapılması ve işlem tesis edilmesi gerekirken bu prosedür işletilmeksizin doğrudan dekanlık yazısı ile davacının atama başvurusunun reddine yönelik işlemde yetki yönünde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”