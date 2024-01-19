‘Ödül gibi ceza’nın üzerinden 3 gün geçti… Cevdet Yılmaz, Somali cumhurbaşkanıyla görüştü

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:06

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:06

İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne yol açan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında 3 yıl hapis cezası aldı.

Mahkemenin 3 gün önce verdiği kararda, takdir indirimi uygulanarak ceza 2 yıl 6 aya indikten sonra 27 bin 300 lira para cezasına çevirdi. Mahkemenin bu kararı kamuoyunun tepkisini topladı ve ‘ödül gibi ceza’ olarak yorumlandı.

Bugün Uganda'nın başkenti Kampala'da, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin düzenlendiği Speke Resort Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, ekonomi, ticaret ve güvenlik alanları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.