Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 23.02.2025 - 15:31

Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan adaylar sınavlarda başarılı olacak. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANACAK MI?

ÖSYM’den Kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

SINAVA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

İlk 260. aday ve 260. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.