Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:55

Güncelleme: 02.04.2025 - 14:55

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, bu seneki AÖF final sınavı tarihleri de açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvime göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecek.