Oğlu silahla vurulan acılı annenin sözleri yürekleri dağladı: 'Sahip çıkamadım oğluma'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:54

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:54

Olay, dün gece saatlerinde Antalya’nın Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, bir kişinin sokak ortasında çıkan tartışma sonucu ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Ahmet Yusuf Kaçarlar (22) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine belirtilen adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler olay yerinden kaçan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"NASIL DAYANACAĞIM BU ACIYA"

Ahmet Yusuf Kaçarlar’ın ölüm haberini alan aile, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumuna geldi. Yapılan savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından gencin cansız bedeni ailesine teslim edildi. Cenazenin teslim alınması sırasında Ahmet Yusuf Kaçarlar’ın annesinin bir hayli üzgün olduğu görüldü. Anne, “Allah’ım ben nasıl dayanacağım bu acıya, sahip çıkamadım oğluma” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Kaçarlar’ın ailesi tarafından yaklaşık 6 aydır madde kullanmadığının bilindiği, bir hafta önce evden ayrılmasının ardından bulunduğu zaman AMATEM’de tedavi edilmesi için mahkeme kararı çıkartıldığı öğrenildi.