Oğlu tarafından sırtından bıçaklanmıştı... Kurtarılamadı!

Uşak'ta oğlu tarafından sırtından bıçaklanan 53 yaşındaki Zeki Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı Tolga Y.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

Oğlu tarafından sırtından bıçaklanmıştı... Kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:34

Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), babası Zeki Y.'yi (53) sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Y., ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Tolga Y. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.


Etiketler: #Baba #oğlu #uşak #gözaltı

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