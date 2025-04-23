Oğlu tarafından vurulan baba ağır yaralandı
Tekirdağ’da kavga ettiği oğlu tarafından silahla vurulan baba ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Ant Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi.
Baba M.Ü. (43) ile oğlu Y.B.Ü. (20) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası Y.B.Ü. babasına silahla ateş açtı.
Göğüs çevresine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba M.Ü. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Ekipler tarafından Y.B.Ü. silahla birlikte olay yerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- Tarlada fiyatı 7 liraya düştü: Dönüm maliyeti 35 bin TL
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı