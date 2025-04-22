Diyarbakır'da 'uluslararası silah kaçakçılığı'na 3 tutuklama: 27 silah ele geçirildi

Diyarbakır'da polisin takip edip durdurduğu Irak’tan gelen yabancı plakalı araçta 9 uzun namlulu tüfek ve 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si yabancı uyruklu, 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da 'uluslararası silah kaçakçılığı'na 3 tutuklama: 27 silah ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:18

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Irak’tan kente çok sayıda silah getirilip, suç gruplarına silah temin edileceği bilgisine ulaşıldı.

Tespit edilen şüphelilerin aracı takibe alındı. Yabancı plakalı araç, Çınar ilçesinde durdurulup arandı.

Aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 9 uzun namlulu tüfek, 18 ruhsatsız tabanca, 27 boş şarjör ele geçirilirken; 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #diyarbakır

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