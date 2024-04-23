Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in başına gelenler tüm Türkiye'yi şoke etti. Birlikte kaçan karısı Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa'nın elinden 8 yaşındaki kızı Melodi'yi kurtarma hikayesi izleyicileri derinden üzdü. Programa katılan Tuğçe ve Mustafa'nın söylemlerinin ardından Bakanlık devreye girdi.
İşlenen konularla zaman zaman tartışmalara neden olan Müge
Anlı ile Tatlı Sert programı bu kez başka bir olayla gündeme gelmişti.
Umut Yetik 8 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı ve
ekibinden yardım istemişti.
Söyledikleriyle stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı şaşırtan
Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu
Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü
söylemişti.
Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek
derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirmişti.
"BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK"
Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl
önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. ‘Boşanırsak bir kozmetik
dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız’ deyip beni boşanmaya ikna
etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için
çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını
itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu
doğuracak" demişti.
Müge Anlı'nın bugünkü yayınına Umut Yetik ve annesi Nagihan
Yetik tekrar katıldı. Müge Anlı, Umut Yetik'in 8 yaşındaki kızının programa
getirildiğini duyurdu.
Programa üvey oğluyla ilişkisi olan Tuğçe Akpençe'nin ve 19 yaşındaki Mustafa'nın katılması tansiyonu yükseltti.
Tuğçe Akpençe programdaki “Umut
eve bakmıyordu. Evi küçüklüğünden beri Mustafa geçindiriyordu. Bana hep Mustafa
baktı. Ben o eve girdiğimde 18 yaşındaydım. Mustafa bana anne demedi” sözleri
büyük tepki topladı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Müge Anlı'nın programında gösterilen bir videoda Mustafa'nın
Tuğçe'ye 'anne' diye seslendiği duyuldu. Ancak Tuğçe Akpençe bunu yalanlamakla
yetindi.
Bu olayların ardından hem Umut Yetik'i hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Melodi adlı küçük kızın velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi. Ancak Melodi'nin babasına verilip verilmeyeceği henüz kesin değil.
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