Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
Müge Anlı'ya başvuran Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu. Başından iki evlilik geçen Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu, "Benim ilk evliliğimden olan Mustafa Yetik ile 9 yıllık eşim ile Tuğçe Akpençe birlikte kaçtılar" dedi. Yetik, "Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" diye konuştu.
İşlenen konularla zaman zaman tartışmalara neden olan Müge Anlı
ile Tatlı Sert programı bu kez başka bir olayla gündeme geldi.
Umut Yetik 8 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Söyledikleriyle stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı
şaşırtan Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan
oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı
götürdüğünü söyledi.
Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek
derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.
"BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK"
Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl
önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. ‘Boşanırsak bir kozmetik
dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız’ deyip beni boşanmaya ikna
etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için
çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte
olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu
doğuracak" dedi.
"KUMPAS KURDULAR"
Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten
Yetik; "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana
kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler.
Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular,
çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest
bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim.
Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz
çıkarsam bunu yapan kişinin kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu
blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın
telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar"
ifadelerini kullandı.
İLİŞKİ İDDİASINI KABUL ETTİ
İddiaların odağındaki Tuğçe Akpençe, canlı yayına bağlandı.
Kocasından şiddet gördüğünü söyleyen ve birlikteliğini kabul eden Akpençe, üveyle oğlu ile ilişkisinin 8-9 ay önce başladığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti