Duygu Nebioğlu yardım istemişti: Müge Anlı'dan yanıt gecikmedi!
Geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu son dönemde babası ile yaşadığı gerginliklerle yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde 'Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum' diyen Nebioğlu'na Müge Anlı'dan yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz aylarda usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve bu haber magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.
Önce Metin Akpınar kızlarını kabul ettiğini söylemiş, sonra ikizler Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı biyolojik babaları Metin Akpınar'la ilgili şaşırtan açıklamalar yapmışlardı.
Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.
MÜGE ANLI'YA SESLENDİ
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu son olarak annesi hakkında da açıklamalar yaptı. Nebioğlu "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" dedi.
Müge Anlı ise annesini arayan Duygu Nebioğlu'nun bu yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Tuba Kalçık'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, "herkese kapımız açık, her zaman bekleriz" diyerek Duygu Nebioğlu'na destek oldu.
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