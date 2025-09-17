Oğlu ve yeğeni AKP'ye geçmişti: CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı'dan istifa açıklaması!

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, yaptığı istifa açıklamasında, uzun zamandır CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda görev yaptığını, kurultay delegeliği ve 2 sene de disiplin kurulu il başkanlığı görevini yürüttüğünü aktardı.

AİLE ÜYELERİ DE AKP'YE GEÇMİŞ!

Son 4 yıldır da, örgüt ve örgütlenmelerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olduğunu kaydeden Fidancı, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak CHP söylem ve eylemlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini, hak, hukuk, adalet diyen CHP'nin maalesef hak, hukuk, adaletten zerre kadar nasibini almadığını, kendi anayasaları olan tüzüklerine bile uymadıklarını ve uygulamadıklarını gördüm. Düzelecek umuduyla bekledim, ancak zaman geçtikçe daha kötüye gittiğini, partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma dertlerinin olduğunu, ülke için herhangi ciddi bir projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm. Bu sebepten an itibarıyla tüm görevlerimden ve CHP'den istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte zaman zaman CHP içinde yaşanan haksızlığı ve hukuksuzluğu, basın, medya üzerinden kamuoyuyla paylaşacağım."

Öte yandan Selim Fidancı'nın oğlu ve yeğeninin de geçen hafta CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldığı öğrenildi.

"İSTİFASI, KİŞİSEL HESAPLARINA HİZMET EDEN BİR ADIMDIR"

CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan da, Fidancı'nın partiden istifasına yönelik "Kamuoyunun dikkatine" başlığıyla şu paylaşımı yaptı:

"CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda Örgütlenmeden Sorumlu Selim Fidancı’nın istifası şaşırtıcı değildir. Oğlu, yeğeni ve eniştesinin AK Parti’ye geçişi zaten bunun hazırlığıydı. Üstelik bu kişilerin CHP ile hiçbir bağı bulunmamaktadır. Fidancı’nın istifası, partinin mücadelesine değil, kişisel hesaplarına hizmet eden bir adımdır. Görünen o ki AK Parti’ye geçişi planlanmış bir süreçtir."