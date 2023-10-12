Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba hakkında tutuklama kararı!

Seyhan'da av tüfeğiyle oğlu Serhat Oti'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan N. Oti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:08
Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba hakkında tutuklama kararı!
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli babanın, olay günü de elektrikli bisikletle yanına gelen oğlunun kendisine çarparak uzaklaşması üzerine duruma sinirlendiğini ve av tüfeğiyle ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N. Oti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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