Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba hakkında tutuklama kararı!
Seyhan'da av tüfeğiyle oğlu Serhat Oti'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan N. Oti tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"BENİ DARP ETTİ" İDDİASI
N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli babanın, olay günü de elektrikli bisikletle yanına gelen oğlunun kendisine çarparak uzaklaşması üzerine duruma sinirlendiğini ve av tüfeğiyle ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N. Oti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den flaş 'ara tatil' açıklaması
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- Araç ve konut 'satın almayın' çağrısı!
- Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
- İsrail-Filistin geriliminde 5. gün
- 'Gereken yapılacak'
- Oğuzhan Uğur'dan 'Dilan-Engin Polat' yorumu
- İki günde iki silahlı saldırı
- Netanyahu'ya 'gebereceksin' diye seslendi
- Acun Ilıcalı'dan 'Hasan Can Kaya' itirafı