Oğlunu bıçaklayan babaya haksız tahrik indirimi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, tartışma sırasında oğlunu bıçaklayarak öldüren baba G.K., "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla düşürdü.

Oğlunu bıçaklayan babaya haksız tahrik indirimi
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:17

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık G.K., avukatı ve tanıklar katıldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözü sorulan sanık G.K., "Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık G.K’yi oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, olayda "haksız tahrik" bulunduğu gerekçesiyle cezayı 22 yıla düşürdü.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde 13 Mayıs 2024'te baba G.K. ile oğlu Yakup K. arasında evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., oğlunu bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Etiketler: #eskişehir #haksız tahrik #Hapis Cezası

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