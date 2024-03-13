Oğlunu ‘eksik para’ tartışmasında öldürmüş

Adana'da, uyuşturucu için para isteyen oğlu Hazım Evren'i (38) av tüfeğiyle öldüren Tamer Evren (66), tutuklandı. Evren'in, ifadesinde, "Para istedi, 200 lira verdim. 100 lira daha istedi. Veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı" dediği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:52
Oğlunu ‘eksik para’ tartışmasında öldürmüş
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Olay, 11 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. 

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip, mutfaktan aldığı satırla saldırdı. Tamer Evren de duvarda asılı olan av tüfeğiyle oğlunu göğüs ve sırtından vurarak öldürdü. 

Evren, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kendini ihbar etti. Tamer Evren gözaltına alındı, yakınları ise gözyaşı döktü.

“KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM”

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Tamer Evren'in, verdiği parayı eksik bulduğu için oğluyla tartıştığı ortaya çıktı. Evren, ifadesinde, "Sürekli para istiyordu. Yine istedi, 200 lira verdim. Alacağı maddeye zam geldiğini söyleyip, 100 lira daha istedi. Bakkala olan borcumuzu ödeyeceğimizi, daha fazla para veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı. Kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yakınlarının cenazesini aldığı Hazım Evren ise toprağa verildi.


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