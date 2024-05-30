Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi

Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:40

Güncelleme: 30.05.2024 - 14:40

Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğlunu istismar ettiği iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ender Saraç, duruşmaya avukatı Altın Mimir ile katıldı. Şikayetçi olmayan anne Benan Saraç da duruşmada hazır bulundu. Mağdur çocuk M.S. ise Adli Görüşme Odası'ndan SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"BUNLARIN SON BULMASI İÇİN..."

Mağdur çocuk M.S., pedagog eşliğinde verdiği ifadede annesiyle babasının ayrıldığını, aynı apartmanda farklı dairelerde yaşadıklarını, babasının birden bire kendisine kötü koktuğunu söylemeye başladığını ve kendisini kıyafetleriyle banyoya soktuğunu anlattı.

Babasının kendisini baskıladığını öne süren M.S., babasının evlerine giderek kapıyı tekmelediğini, annesine barışmak için baskı yaptığını, annesini 'seni hapse attırırım, çocukları senden alırım' diyerek tehdit ettiğini, kendisinin ise bunların son bulması için istismar suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

"ŞİMDİ DOĞRUYU SÖYLÜYORUM"

Annesine istismar iddiasında bulunduğunda kendisine inanmadığını, sonrasında ise okuldaki rehberlik öğretmenine söylediğini, sadece babasının okula çağrılacağını ve kendisiyle konuşulduktan sonra babasının utanarak bir daha kendilerine yaklaşamayacağını düşündüğünü belirten M.S., istismar iddiasının doğru olmadığını, babası tarafından herhangi bir cinsel istismara maruz kalmadığını ve doğruyu söylediğini belirtti.

"UZAKLAŞTIRMA KARARINI ÖMÜR BOYU UZATIN"

Mağdur M.S., ifadesini bitirdikten sonra, "Eğer uzaklaştırma kararını uzatabiliyorsanız ömür boyu devam etmesini istiyorum. Eğer biterse, hayatı mahvolmuş olabilir, çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir. Bundan çok korkuyorum" dedi.

"EZBERLETİLMİŞ BEYANLAR"

Mağdur M.S'ye atanan temsil kayyımı, beyanında M.S.'nin mahkemedeki beyanlarının ezberletilmiş olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Davaya katılan Aile Bakanlığı avukatı ise aile içi istismar dosyalarında mağdurların ifadelerini sıkça değiştirdiklerine dikkat çekerek, M.S.'nin ilk ifadesine itibar edilmesini istediklerini kaydetti.

"EZBERLETİLEN İLK İFADEDİR"

Oğlunun beyanına karşı söz alan Dr. Ender Saraç, oğlunun ilk beyanının ezberletildiğini, mahkeme huzurunda verdiği beyanının gerçek olduğunu, oğlunu 8 aydır görmediğini, bu nedenle bir şey ezberletmesinin mümkün olmadığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, adli görüşme raporunun hazırlanarak dosyaya gönderilmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.